В «Реал Сосьедад» рассказали о процессе тренировок футболиста Захаряна

Российский полузащитник Арсен Захарян хорошо тренируется в общей группе футбольного клуба «Реал Сосьедад», у него сейчас нет проблем со здоровьем.

«Он хорошо работает с товарищами по команде, у него вообще нет проблем», — приводит заявление пресс-службы «Реал Сосьедад» ТАСС.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом действует до конца сезона-2028/29. Ранее полузащитник выступал за «Динамо».

После перехода в «Реал Сосьедад» Захарян провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.