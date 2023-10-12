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Испания

Сегодня, 17:01

В «Реал Сосьедад» рассказали о процессе тренировок футболиста Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский полузащитник Арсен Захарян хорошо тренируется в общей группе футбольного клуба «Реал Сосьедад», у него сейчас нет проблем со здоровьем.

«Он хорошо работает с товарищами по команде, у него вообще нет проблем», — приводит заявление пресс-службы «Реал Сосьедад» ТАСС.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом действует до конца сезона-2028/29. Ранее полузащитник выступал за «Динамо».

После перехода в «Реал Сосьедад» Захарян провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/18991343
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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