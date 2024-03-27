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Испания

27 марта, 17:52

Прокуратура Испании просит 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса

Руслан Минаев
Луис Рубиалес.
Фото Global Look Press
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Прокуратура Испании запросила два с половиной года тюрьмы для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо, сообщает ABC.

Также обвинение настаивает на компенсации в размере 100 тысяч евро, которые спортивный функционер должен выплатить пострадавшей. Помимо этого, прокуратура хочет запретить Рубиалесу приближаться к Эрмосо на расстоянии ближе 200 метров в течение четырех лет.

20 марта сообщалось, что прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса. Документ выдан в рамках расследования, связанного с предполагаемыми незаконными контрактами за последние пять лет.

20 августа 2023 года женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку победившей сборной Дженнифер Эрмосо.

Позже Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 м. После этого инцидента ФИФА отстранила специалиста от работы на три года, сам Рубиалес подал в отставку.

Источник: ABC
Футбол
Луис Рубиалес
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