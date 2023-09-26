«Барселона» на выезде сыграет против «Мальорки» 26 сентября в 22:30

«Барселона» на выезде сыграет против «Мальорки» в 7-м туре чемпионата Испании во вторник, 26 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Визит Мальорка». Начало — в 22:30 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Мальорка» — «Барселона» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис Окко в разделе Спорт. По федеральному телевидению игру не покажут.

Последняя очная встреча команд завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:0. «Барселона» после шести туров набрала 16 очков и является лидером чемпионата Испании. В активе «Мальорки» 5 очков и текущее 16-е место.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»