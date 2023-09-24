Масалитин считает, что Захарян рискует покинуть «Реал Сосьедад»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может покинуть команду в зимнее трансферное окно, если не закрепится в составе в ближайшее время.

«Люди думают, что если ты уехал, то там можно просто сидеть и получать зарплату. Сейчас его в аренду отдадут и все, ждать никто год-два-три, пока он заиграет, не будет. За рубеж берут не за красивые глаза или за фамилию, а за игру. Тем более ты иностранец, ты должен быть в два раза заметнее своих конкурентов. И болельщики еще будут давить, спрашивая: «А зачем его купили, если он на лавочке сидит?» Первое время еще спишут на адаптацию, а после Нового года скажут: «Парень, иди адаптируйся где-нибудь в аренде». Ситуация непростая и показательная для молодежи на самом деле. Ребята, если вы хотите где-то играть, вы должны быть заметными. А туда шаляй-валяй ехать зачем, чтобы галочку поставить? Да, побывал за рубежом, и что?» — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Он провел 3 матча в ла лиге. Домашний матч с «Хетафе» в 6-м туре чемпионата Испании (4:3) россиянин пропустил из-за болезни.