«Осасуна» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 3 сентября

«Осасуна» дома сыграет с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании 3 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями и статистикой. Трансляцию встречи «Осасуна» — «Барселона» можно посмотреть на онлайн-платформе Окко в разделе Спорт по платной подписке.

«Барса» — действующий чемпион ла лиги. Клуб из Памплоны финишировал в сезоне-2022/23 на 7-й строчке турнирной таблицы примеры.

Турнирная таблица ли лиги в актуальном виде по всей лиге доступна в разделе на нашем сайте.

Ла лига: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика