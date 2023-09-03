Сегодня, 21:00
«Осасуна» дома сыграет с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании 3 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания).
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями и статистикой. Трансляцию встречи «Осасуна» — «Барселона» можно посмотреть на онлайн-платформе Окко в разделе Спорт по платной подписке.
«Барса» — действующий чемпион ла лиги. Клуб из Памплоны финишировал в сезоне-2022/23 на 7-й строчке турнирной таблицы примеры.
Турнирная таблица ли лиги в актуальном виде по всей лиге доступна в разделе на нашем сайте.
Ла лига: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
4
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
5
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
6
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
9
|Алавес
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
11
|Р. Вальекано
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Мальорка
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|3 : 1
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|5 : 3
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|2 : 1
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|1 : 0
|2.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|1 : 0
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|1 : 0
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|0 : 0
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -