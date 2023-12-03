«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной», Захарян вышел на 16-й минуте и был заменен в концовке

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 15-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Хозяев на 2-й минуте вывел вперед Мой Гомес. На 41-й минуте счет сравнял Умар Садик.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян начал встречу на скамейке запасных, но вышел на замену уже на 16-й минуте, заменив Андера Барренечеа, который получил повреждение. На 88-й минуте главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль произвел обратную замену Захаряна. На поле вышел Андре Силва.

«Реал Сосьедад» (26 очков) занимает шестое место в ла лиге. «Осасуна» (15) идет 14-й в турнирной таблице чемпионата Испании.