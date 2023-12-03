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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной», Захарян вышел на 16-й минуте и был заменен в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арсен Захарян в матче против «Осасуны».
Фото AFP
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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 15-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Хозяев на 2-й минуте вывел вперед Мой Гомес. На 41-й минуте счет сравнял Умар Садик.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян начал встречу на скамейке запасных, но вышел на замену уже на 16-й минуте, заменив Андера Барренечеа, который получил повреждение. На 88-й минуте главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль произвел обратную замену Захаряна. На поле вышел Андре Силва.

«Реал Сосьедад» (26 очков) занимает шестое место в ла лиге. «Осасуна» (15) идет 14-й в турнирной таблице чемпионата Испании.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
02 дек, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:1
Реал Сосьедад
Источник: Таблица ла лиги
Арсен Захарян
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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