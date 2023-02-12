0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:46

Полузащитник «Барселоны» Кессье отказался от перехода в «Тоттенхэм»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье в зимнее трансферное окно мог покинуть испанский клуб, сообщает Sport.es

«Тоттенхэм» хотел арендовать 26-летнего хавбека, но ивуариец отказался от перехода в лондонскую команду.

Тем не менее, Кессье летом твердо намерен покинуть «Барсу», где не имеет много игровой практики.

В текущем сезоне Кессье забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Более 250 тыс. человек призвали Шольца к мирным переговорам по Украине
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
В Bloomberg узнали сумму ущерба экономике Турции от землетрясений
Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Фати провел встречу с руководством «Барселоны»

«Вальядолид» сыграл вничью с «Осасуной»