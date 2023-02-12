Полузащитник «Барселоны» Кессье отказался от перехода в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье в зимнее трансферное окно мог покинуть испанский клуб, сообщает Sport.es

«Тоттенхэм» хотел арендовать 26-летнего хавбека, но ивуариец отказался от перехода в лондонскую команду.

Тем не менее, Кессье летом твердо намерен покинуть «Барсу», где не имеет много игровой практики.

В текущем сезоне Кессье забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.