Рианчо считает, что пока рано оценивать трансфер Захаряна

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Трансфер Захаряна оценивать пока рано. Наверное, кто-то ожидал от него больше результативных действий, но нет ничего плохого в том, что Арсен еще не забил свой дебютный мяч в Испании. Вспомните, как непросто начинал Винисиус в «Реале». А теперь он — один из лучших игроков Ла Лиги. Возможный уход Захаряна в аренду? Даже если так случится, то в этом нет ничего страшного. Обычная практика для молодых игроков», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.