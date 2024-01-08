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Испания

Сегодня, 19:15

Рианчо считает, что пока рано оценивать трансфер Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Трансфер Захаряна оценивать пока рано. Наверное, кто-то ожидал от него больше результативных действий, но нет ничего плохого в том, что Арсен еще не забил свой дебютный мяч в Испании. Вспомните, как непросто начинал Винисиус в «Реале». А теперь он — один из лучших игроков Ла Лиги. Возможный уход Захаряна в аренду? Даже если так случится, то в этом нет ничего страшного. Обычная практика для молодых игроков», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-nichego-strashnogo-ne-sluchitsya-esli-zaharyana-otdadut-v-arendu/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Рауль Рианчо
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