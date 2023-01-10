Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:24

В «Реале» рассказали подробности травмы Алабы

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

«Реал» на сайте рассказал о состоянии травмированного защитника Давида Алабы. У 30-летнего австрийца в ходе обследования была выявлена травма правой камбаловидной мышцы. Сколько займет восстановление, не сообщается.

В этом сезоне Алаба провел за «Реал» 23 официальных матча, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.

«Реал» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице чемпионата Испании, на 3 очка отставая от лидирующей «Барселоны».

11 января «Реал» сыграет против «Валенсии» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.

Давид Алаба
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Директор «Барселоны» Кройф: «Наша команда хочет бороться за титул. Это видно по цифрам»

Источник: Симеоне уйдет из «Атлетико» в конце этого сезона