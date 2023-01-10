В «Реале» рассказали подробности травмы Алабы

«Реал» на сайте рассказал о состоянии травмированного защитника Давида Алабы. У 30-летнего австрийца в ходе обследования была выявлена травма правой камбаловидной мышцы. Сколько займет восстановление, не сообщается.

В этом сезоне Алаба провел за «Реал» 23 официальных матча, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.

«Реал» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице чемпионата Испании, на 3 очка отставая от лидирующей «Барселоны».

11 января «Реал» сыграет против «Валенсии» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.