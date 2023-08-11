«Реал» получит «своего Месси», Гюндоган преобразит «Барсу», Винисиус станет лучшим бомбардиром. Прогнозы на сезон ла лиги

Готовимся к старту испанского сезона.

Делать прогнозы на новый сезон ла лиги сейчас сложно. По крайней мере, на исход чемпионской гонки, где многое будет зависеть от того, оформит ли «Реал» этим летом трансфер Килиана Мбаппе. Пока мадридцам приходится входить в чемпионат без француза, и это — хорошая новость для их конкурентов. Ну а журналисты «СЭ» тем временем пробуют предположить, как повернется новый розыгрыш испанской лиги.

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола

И «Реал», и «Барселона» сейчас находятся на стадии плавной перестройки. Обе команды постепенно импортозамещают недавних лидеров, но при этом какой-то революцией ни на «Бернабеу», ни на «Монжуике» пока не пахнет. И здесь кажется, что ключевым моментом станет то, как обе команды адаптируются к замене ключевых игроков. «Барса» точно не сможет полноценно заместить Бускетса, Ромеу — игрок другого класса и формата. Зато центр поля точно раскрасит Гюндоган. С Дембеле должно быть попроще — он и так был травмирован больше половины своей карьеры в «Барсе», так еще и слухи о возвращении Неймара всплывают все более регулярно. А вот для «Реала» заменить Бензема — задача нереальная, и даже приход Беллингема вряд ли сильно нивелирует тот факт, что команда лишилась своего главного бомбардира. Потому думаю, что на дистанции сильнее окажется «Барса».

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Раз уж записываем каталонцев в чемпионы, а Бензема отъехал в Саудовскую Аравию, логично будет поставить на Левандовски как главного бомбардира лиги. Вполне вероятен голевой прорыв Винисиуса, но бразилец все же славится в первую очередь не голевыми подвигами. На Роберта же будет играть вся команда. Хотя было бы интересно, если бы гонку вдруг выиграл Антуан Гризманн — после возвращения в «Атлетико» он буквально расцвел.

Очень интересно будет последить за развитием «турецкого Месси» Арда Гюлера. Молодой турок вряд ли будет игроком старта прям с начала сезона, но его талант и умение работать с мячом очень впечатляют. В теории «Реал» может получить игрока вымирающего вида — классическую десятку-творца, которой годами щеголял их главный принципиальный соперник.

Качественного скачка жду от одной удивительной команды из Сан-Себастьяна. «Реал Сосьедад» планомерно прогрессирует под руководством интересного тренера Агульсагиля. В новом сезоне баскам придется играть на два фронта. Это точно будет проблемой (особенно в свете ухода Ильярраменди и завершения карьеры Давидом Сильвой), но это лишь добавит пикантности истории. Таке Кубо, Мартин Субименди, Микель Оярсабаль, Микель Мерино — «Сосьедад» просто напичкан прекрасными футболистами, каждый из которых заслуживает играть в топ-клубе. Советую последить за ними хотя бы в еврокубках.

Артем Белинин, корреспондент

Следующим летом Карло Анчелотти убывает в Бразилию и точно хочет напоследок пошуметь с «Реалом». Но дело даже не в желании тренера — просто у сливочных состав, до которого условной «Барселоне» еще продавать и продавать проценты прав на свои бренды. Каталонцы потеряли Дембеле, могут упустить Фати, в атаке — стареющий Левандовски, в общем, Хави не позавидуешь. «Атлетико» в принципе трудно рассматривать как претендента, пока большая двойка в порядке. А в четверку наверняка ворвется «Севилья» — кажется, при новом тренере многие беды позади. Да и «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» по разным причинам вряд ли смогут бороться за топ-4.

Лучшим бомбардиром однозначно станет Винисиус. Причины две. Во-первых, он просто нереально хорош и без вопросов самая яркая звезда ла лиги. В чемпионате нет никого дороже, статуснее и круче. Во-вторых, на горизонте — приезд Мбаппе, а значит, Вини нужно провести такой сезон, чтобы у будущего тренера «Реала» и мысли не было допустить конкуренцию бразильца и Килиана. Так что Вини будет рвать этот сезон.

Открытием станет Гюндоган. Вообще, ла лига обмельчала — трансферы на вход по большей части смешные и нереспектабельные, так что, по сути, достойных новичков с именем в Испании двое — Илкай и Беллингем. Но от второго (за него, кстати, отдали 100+ миллионов евро) слишком многого ждешь, он вряд ли станет открытием, если хорошо заиграет. Скорее удивит, если провалится. А вот если Гюндоган на старости лет впишется в ла лигу (шансы хорошие), это будет приятным открытием.

Самый очевидный кандидат, чтобы удивить, — «Барселона». Какие-то большие успехи от них в продолжающемся уже который год кризисе будут сюрпризом; им же станет и внезапный провал после чемпионства. Идеально интригующая развилка.

Андрей Кузичев, корреспондент

По сути, ключевых вопросов в случае с топ-4 два. Более простой — кто кроме «большой тройки» отберется в Лигу чемпионов, и мой ответ — «Севилья». В прошлом сезоне андалусийцы завалили старт из-за финансовых ограничений, кадровых ошибок спортивного директора Мончи и скандалов в руководстве. Однако команда обрела стабильность, снова выиграла Лигу Европы и должна вернуться в четверку. Что касается борьбы за титул, то все зависит от Мбаппе. Если его переход состоится, «Реал» нанесет ответный удар. Если же трансфер отложат на год, «Барса» должна сохранить титул.

Касательно лучшего бомбардира, Левандовски пишем — Мбаппе в уме. Примерно так видится интрига снайперской гонки. Все-таки поляк классический центрфорвард, и свое набьет, даже потеряв такого ассистента, как Дембеле. Винисиус Жуниор, конечно, крут, но непонятно, как он проявит себя в новой роли. Не могу утверждать, что ему комфортно ближе к центру. Ну а если придет Мбаппе, Анчелотти придется решать новый тактический ребус, и француз в завершении будет эффективнее Винисиуса. Настолько, что может обскакать Левандовски.

Очень нравится Арда Гюлер, но против турка два фактора. Во-первых, его травма с непредсказуемым на данный момент сценарием лечения. Во-вторых, аккуратный подход Карло Анчелотти к молодым. Их вводят в обойму постепенно. Если, конечно, речь не о Беллингеме. Англичанин должен стать системообразующей фигурой, но в той же роли себя лучше проявит Гюндоган. Это уже состоявшийся игрок, который к тому же знает все барселонские принципы благодаря работе с Хосепом Гвардиолой.

Всегда интересно наблюдать за новичками лиги. В прошлом сезоне приятно удивляли «Альмерия» и «Жирона», так почему бы сейчас не выстрелить «Гранаде» и персонально настрелявшему 23 гола в сегунде Узуни? И конечно, жду яркой игры вундеркиндов из топ-клубов — уже упоминавшегося Гюлера и запомнившегося на финише прошлого сезона каталонца Ямаля.

Евгений Коростелев, шеф отдела ставок

Нет никаких сомнений, что стартующий сезон станет очередным раундом противостояния между «Барселоной» и «Реалом». И если перед предыдущим розыгрышем было много вопросов относительно того, как летняя перестройка повлияет на каталонцев, то в этот раз есть сомнения насчет возможностей мадридцев. Потерю Бензема, который в последние несколько сезонов был иконой команды и элементом убийственной связки с Винисиусом, одним Хоселу восполнить нереально. Также из-за травмы «крестов» надолго выбыл Куртуа — еще один серьезный удар по шансам мадридцев.

«Барса», несмотря на уход Дембеле, много не потеряет — француз частенько выпадал из-за травм и приучил команду обходиться без него. Тем более есть Левандовски, крутейшие Гави и Педри, на замену устаревшим Бускетсу и Альбе пришли опытные Гюндоган, Ромеу и Иньиго Мартинес. Думаю, с ними сине-гранатовые оформят чемпионство даже быстрее, чем в прошлом сезоне.

А на вторую позицию я поставлю «Атлетико». Банда Симеоне и в прошлые годы часто успешно конкурировала с фронтменами ла лиги, а сейчас тем более способна соперничать с трансформирующимся «Реалом». Впрочем, есть одно но: если мадридцы все-таки подпишут Мбаппе уже сейчас, то все эти расклады можно будет смять и выкинуть в мусорное ведро.

На четвертую позицию поставлю «Бетис», у которого есть классный костяк игроков, но которому не хватало стабильности. Верю, что растаявший в «Реале» Иско вспомнит себя времен «Малаги» и затащит команду в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Левандовски вышел из зоны комфорта и перебрался в новый чемпионат, но остался таким же хладнокровным киллером, каким был в Германии. Да, Роберт не дотопал до своего среднего показателя в 30 мячей, но все равно с запасом стал лучшим бомбардиром ла лиги. Учитывая, что Бензема покинул «Реал», а других стабильных топ-нападающих в чемпионате пока нет, выбор в пользу Левандовски кажется самым верным.

Большинство будет наблюдать за тем, как в «Барселоне» приживется Гюндоган и как в «Реале» проявит себя Беллингем. Однако стать главным открытием у них не получится — магию в их исполнении мы видели в «Манчестер Сити» и «Боруссии», теперь произойдет лишь смена декораций.

А вот кто, я надеюсь, раскачает ла лигу, так это Арда Гюлер. Парнишка точно не проходимец, потому что «Реал» последними покупками молодежи (Винисиус, Родриго, Камавинга, Тчуамени) доказал умение находить и правильно вводить ее в игру. Плюс даже по нарезкам на YouTube и предсезонным сборам можно сделать вывод, что турок очень хорош, а техникой и резкостью напоминает Винисиуса. Жаль, что Арда сломался незадолго до старта сезона и пропустит несколько недель, но по возвращении он точно наведет шороху.

В прошлом сезоне неприятно удивила «Севилья»: несмотря на пятую за 10 лет победу в Лиге Европы, в чемпионате она заняла лишь 12-е место. Результат терпимый, учитывая, что некоторое время команда шла в зоне вылета. Думаю, похожая участь в этом сезоне ждет «Вильярреал». Боссы «желтой субмарины» устроили слишком яростную распродажу и отдали всех лидеров: Джексон, Пау Торрес и Чуквуэзе будут зажигать в других местах. Без них бороться за высокие позиции будет сложно, поэтому жду коллектив Кике Сетьена в середине таблицы. Для него это будет провалом.

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Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Реал» фаворитом стартующего сезона ла лиги. На чемпионство мадридцев можно поставить за коэффициент 2.05, а на победу любой другой команды, — за 1.78. Вторым претендентом с небольшим отставанием идет «Барселона» (2.25 на триумф и 1.65 на отсутствие трофея). Третьим в списке значится «Атлетико» (9.00).