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Суперлига

Сегодня, 22:32

В Суперлиге заявили, что около 20 клубов дали согласие на участие в турнире

Алина Савинова
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Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри рассказал о переговорах с клубами по поводу участия в турнире.

«Не хочу называть названия, чтобы их не выдать. Мы говорили примерно с 50 различными клубами. Около 20 из них очень и очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование», — приводит 90min слова Лаграри.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Источник: https://www.90min.com/posts/super-league-chief-20-clubs-agreed-join-project
Футбол
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