«Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «МЮ» Фреду

«Галатасарай» планирует подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, турецкий клуб уже сделал предложение по трансферу 30-летнего бразильца, но «красные дьяволы» отклонили его.

Ранее сообщалось, что Фред с большой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Полузащитник в сезоне-2022/23 сыграл за «МЮ» 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.