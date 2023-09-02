Голкипер Влаходимос продолжит карьеру в АПЛ

«Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Одиссеаса Влаходимоса из «Бенфики». 29-летний грек подписал четырехлетний контракт.

«Мы рады приветствовать Одиссеаса. Он очень талантливый и принесет с собой богатый опыт, добавив настоящей конкуренции нашей вратарской линии», — отметил директор «Ноттингем Форест» Росс Уилсон.

Влаходимос с 2018 года играл за «Бенфику». В сезоне-2022/23 он принял участие в 54 матчах, пропустив 39 голов. На его счету 28 встреч без пропущенных мячей.