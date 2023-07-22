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Трансферы

Сегодня, 04:48

«Гремио» может заменить Суареса на Алексиса Санчеса

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексис Санчес.
Фото AFP
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«Гремио» рассматривает вариант с подписанием нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Globo Esporte. 34-летний чилиец является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Марселем».

Бразильский клуб рассматривает Санчеса как возможную замену форварду Луису Суаресу, который хочет перейти в «Интер Майами, чтобы воссоединиться с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

Санчес выступал за «Марсель» с лета прошлого года. Он провел 44 матча за команду, забил 18 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Алексис Санчес
Луис Суарес
Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
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