«Гремио» может заменить Суареса на Алексиса Санчеса

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«Гремио» рассматривает вариант с подписанием нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Globo Esporte. 34-летний чилиец является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Марселем».
Бразильский клуб рассматривает Санчеса как возможную замену форварду Луису Суаресу, который хочет перейти в «Интер Майами, чтобы воссоединиться с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.
Санчес выступал за «Марсель» с лета прошлого года. Он провел 44 матча за команду, забил 18 мячей и сделал 3 результативные передачи.