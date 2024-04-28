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Сегодня, 18:42

Губерниев — о победе «Спартака»: «Слишкович дает результат. Как теперь его убирать и нужно ли?»

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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Игра веселая и безалаберная. Главный вопрос для «Спартака», как теперь Слишковича убирать и нужно ли его убирать? Поздравляю «Спартак» с победой, но к стартовому составу команды и к выбору игроков в опорной зоне есть очень много вопросов. Тем не менее, Слишкович дает результат. Касаемо «Локомотива», как можно два забить и не выиграть? Есть проблемы в обороне, надо что-то делать. Пропускать два раза по три, забивать три в одном матче, в другом два и не выигрывать, как? Это вопрос», — сказал Губерниев «СЭ».

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке

Софья Грецкая

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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