Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 01:37

Кейн получил разрешение на медосмотр для перехода в «Баварию»

Telegram Дзен

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн готов пройти медицинский осмотр для перехода в «Баварию», сообщает BILD.

По информации источника, Кейн получил разрешение от «Тоттенхэма» пройти медосмотр в мюнхенском клубе. Мюнхенцы работают над последними деталями трансфера.

Ранее сообщалось, что «Бавария» ждет ответа от 30-летнего англичанина, который может перейти не в немецкий клуб.

В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола в 49 матчах во всех турнирах. Действующий контракт форварда со «шпорами» истекает летом следующего года.

0
Читайте также
Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Норманн хочет разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо»
Последние минуты найденной мертвой школьницы с Урала попали на видео
В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z
Microsoft перестанет продлевать лицензии клиентов в России после 30 сентября
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» интересуется Верратти