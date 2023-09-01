Полузащитник «Эвертона» Ивоби перейдет в «Фулхэм»

«Фулхэм» договорился о переходе полузащитника «Эвертона» Алекса Ивоби, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 22 миллиона фунтов стерлингов. 27-летний нигериец пройдет медицинское обследование в ближайшее время в Лондоне.

Ивоби играет в «Эвертоне» с 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Его действующий контракт с «ирисками» рассчитан до лета 2024 года.