Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:44

«Эдмонтон» переиграл «Ванкувер» в седьмом матче и вышел в финал конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
Эван Бушар радуется голу в матче «Ванкувер» — «Эдмонтон Ойлерз» 21 мая.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Эдмонтон» выиграл у «Ванкувера» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Ойлерз» выиграли серию — 4-3.

Первый период обошелся без голов. Во второй двадцатиминутке «Эдмонтон» забросил три шайбы: отличились Коди Сиси, Зак Хаймэн и Райан Нюджент-Хопкинс. В третьем периоде «Кэнакс» удалось сократить отставание благодаря голам Филипа Гронека и Конора Гарлэнда.

В финале Западной конференции сыграет с «Далласом», который обыграл «Колорадо» (4-2).

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Седьмой матч

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Голы: Сиси — 2 (Кулак, Холлоуэй), 21:16 — 0:1. Хаймэн — 11 (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 25:50 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 4 (бол., Бушар, Драйзайтль), 35:22 — 0:3. Гарлэнд — 3, 51:27 — 1:3. Гронек — 1 (Хьюз, Линдхольм), 55:24 — 2:3.

Вратари: Шилов (58:08) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 17 (2+10+5) — 29 (13+14+2).

Наши: Задоров (21.56/0/0), Михеев (12.48/0/0) — -.

21 мая. Ванкувер. Rogers Arena.

Счет в серии: 3-4.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
24
101
Читайте также
На ЧМ-2024 подозревают коррупционный скандал
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
Путин утвердил порядок выезда из страны допущенных к гостайне россиян
Чемпионы КХЛ спаслись от вылета, а финны в шаге от грандиозного провала. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 20 мая
Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине и в Сирии
Россияне рассказали об отпуске мечты
Популярное видео
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Эдмонтон» вышел в финал Западной конференции во второй раз за три года
Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
«Рейнджерс» — «Флорида»: даты и время начала матчей — расписание игр серии плей-офф НХЛ
Кузнецов: «Очень благодарен «Каролине» за возможность играть в НХЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Ванкувер» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ