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Сегодня, 11:05

«Вест Хэм» ждет решения Магуайра о переходе из «Манчестер Юнайтед»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, «молотобойцы» договорились с «МЮ» о трансфере 30-летнего англичанина, однако сам игрок пока не решил, присоединится ли к лондонскому клубу.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.

Харри Магуайр
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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