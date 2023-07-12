Все рады за Кузяева: он в топ-лиге Франции! Но все ли так поэтично?

В «Гавре» российскому хавбеку предстоит борьба за выживание.

Идеальный союз

Отовсюду звучит одно и то же слово: «Мечта». Все и правда выглядит как осуществление самого сокровенного желания Кузяева: Далер всегда хотел играть в большой Европе, в чем не раз признавался, и теперь он совершил конкретный шаг. 30-летний экс-хавбек «Зенита» перебрался в «Гавр» — клуб-новичок чемпионата Франции. Контракт подписан на два года.

На бумаге все выглядит сказочно: Кузяев наконец-то сыграет в одной из топ-5 лиг, причем в своей команде будет основным футболистом. Далера ждут захватывающие матчи против «ПСЖ» и русское дерби против Александра Головина. Дополнительной сентиментальности трансферу добавляет расположение домашней арены «Гавра»: «Стад Осеан» находится на Ленинградском бульваре. А вообще нормандский город — побратим Санкт-Петербурга: недалеко от тренировочной базы «Зенита» есть Гаврская улица. Словом, этот союз выглядит предначертанным судьбой.

Отказ от еврокубков

Но все ли так классно, как кажется? Моей первой реакцией на переход Кузяева были не умиление или восторг, а удивление. Всем известно, что за Далером охотились «Бешикташ» и «Ференцварош» — участники еврокубков и широко известные на континенте клубы. В Венгрии у Кузяева еще и был бы огромный плюс — наличие на тренерском посту Станислава Черчесова, который прямым текстом заявлял о желании получить полузащитника сборной России. Вместо выступления в еврокубках и шансов на чемпионство в лигах второго эшелона Далер выбрал борьбу за выживание. Зато в любимой Франции, где провел июньский отпуск.

Но каждый сам выбирает вектор своей карьеры, и Кузяева в непоследовательности точно не обвинить. Он много раз публично заявлял о желании уйти, но понимал, что «Зенит» запросит немалые деньги, а западные клубы неохотно смотрят в сторону российского рынка. Поэтому в 2020 году Далер не стал продлевать истекший контракт с сине-бело-голубыми и вместе с отцом Адьямом стал пробивать дорогу к мечте. Его папа признавался, что предложения поступали от «Валенсии», «Фрайбурга» и других видных клубов, но всякий раз что-то не срасталось. В итоге полузащитник вздохнул и подписал новый контракт с «Зенитом» еще на три года — клуб все понимал и с радостью принял своего воспитанника обратно.

Фото Фк «Гавр»

Последний шанс

Этим летом Кузяев вновь попытался провернуть тот же ход — отказался от продления соглашения с «Зенитом», хотя предложение было, и через агентов стал рассылать свое резюме в различные европейские клубы. Далер осознавал, что это последний шанс на мечту: сейчас ему 30 лет, и дальше уехать будет труднее. Риск был велик: да, «Зенит» снова согласился ждать и предложил бы хавбеку новое соглашение, но реакция болельщиков сейчас была бы совсем иной. Уже три года назад над Далером посмеивались за несостоявшийся трансфер, и пройти через это снова он просто не мог.

К счастью для Кузяева, устраивающее предложение поступило. Хотя шансы были невелики не только из-за возраста Далера, но и из-за прохладного отношения к российским футболистам в Европе. Экс-полузащитник «Зенита» наверняка существенно потерял в зарплате, а еще прервет цепь из пяти подряд побед в чемпионате России — не каждый футболист пошел бы на подобный шаг. Но Кузяев был твердо намерен выйти из зоны комфорта.

В «Гавре» он точно будет играть: даже если судить по Transfermarkt, Кузяев — потенциальная звезда команды. Его текущая цена — 10 миллионов евро, а все его новые одноклубники, вместе взятые, стоят лишь в два раза больше. Для аутсайдера чемпионата это значимое и нужное приобретение. Летом клуб покинул капитан Виктор Лехаль — опорник, отыгравший больше всего минут в прошлом сезоне. Середина поля «Гавра» осиротела, и Кузяев призван компенсировать утрату ключевого хавбека.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прощание с «Зенитом»

Сильно ли потерял «Зенит» с уходом Далера? Конечно. Кузяев — один из самых недооцененных футболистов команды эры Семака. Тихий за пределами поля и не самый заметный на нем, он и в Санкт-Петербург возвращался бесшумно: в 2017 году Питер поразила истерия имени Роберто Манчини и пачки аргентинцев, а Кузяев вообще перебирался в невский клуб на фоне слухов о возвращении Игоря Денисова. Далер изначально не выглядел приобретением под основу, но стал одним из лучших в провальном сезоне-2017/18 и продолжил прогрессировать под руководством Семака.

Рывки в финальную треть поля, скрытые передачи и исключительный объем даже на исходе основного времени — все эти качества в совокупности мало у кого есть. Если «Зенит» покинет Вендел, то потеря Кузяева станет еще ощутимее. Да, клуб приобрел Ду Кейроса и Александра Коваленко, а в резерве есть талантливые Данила Козлов и Дмитрий Васильев, но пока все они — новички с потенциалом, а не готовые футболисты для основы, понимающие и исполняющие требования Семака.

Без Кузяева «Зениту» первое время будет тяжело, но, как верно отметил Сергей Богданович, «Далер заслужил делать так, как считает нужным». А если у него что-то не пойдет, то сине-бело-голубые обязательно примут его обратно. Нет сомнений, что история взаимоотношений Кузяева и «Зенита» еще не завершена.