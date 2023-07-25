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Трансферы

Сегодня, 08:30

«Спартак» хочет подписать двух защитников, Мбаппе зовут в Саудовскую Аравию, «Бавария» продала игрока в «Боруссию»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартак» интересуется двумя защитниками: Остерволде и Старфельтом

Московский «Спартак» пытается усилить линию защиты, в СМИ называют нескольких игроков.

По данным Marca, красно-белые сделали предложение «Фенербахче» по переходу 22-летнего голландского левого защитника Джейдена Остерволде. «Спартак» готов заплатить за футболиста 6 миллионов евро.

Источник отмечает, что игроком интересуются также ЦСКА, «Краснодар», «Торино» и «Нант».

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Другой кандидат на переход в «Спартак» — 28-летний шведский защитник Карл Старфельт, известный по выступлениям за «Рубин». Издание Football Scotland сообщает, что в ближайшие дни красно-белые сделают предложения по трансферу футболиста, который играет за шотландский «Селтик».

В подписании 28-летнего шведского защитника заинтересован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Новые детали возможного трансфера Захаряна в «Лацио»

«Лацио» согласовал с «Динамо» трансфер полузащитника Арсена Захаряна за 10 миллионов евро, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Москвичи также могут получить 4 миллиона евро в виде бонусов.

Другой итальянский журналист Альфредо Педулла добавляет: римляне могут купить 20-летнего хавбека «Динамо» в случае ухода из команды хавбека Тома Башича. И итальянский клуб не считает Захаряна приоритетным вариантом, но не исключает его подписания.

При этом для «Лацио» более важным является вариант с потенциальным трансфером 26-летнего японского хавбека Даити Камады — свободным агентом, ранее выступавшим за «Айнтрахт».

«Аль-Хиляль» предложил Мбаппе космическую зарплату

«Аль-Хилаль» сделал «ПСЖ» официальное предложение о трансфере Килиана Мбаппе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Саудовцы предлагают за 24-летнего француза рекордные 300 миллионов евро.

Романо отмечает, что саудовский клуб готов платить Мбаппе зарплату 200 миллионов евро в год. Доход француза также может вырасти ещё на 500 миллионов за счет рекламных и других коммерческих контрактов. Клуб готов отдавать Мбаппе доходы от использования его имиджевых прав.

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Несколько изданий сообщили, что «ПСЖ» принял предложение «Аль-Хилаля» и согласился, чтобы клуб вел переговоры с Мбаппе. Но Килиан отказался от этого варианта. Издание Relevo сообщает, что француз готов скорее провести весь следующий сезон в запасе «ПСЖ», нежели ехать в Саудовскую Аравию.

При этом парижане по-прежнему ждут активных действий от «Реала». По данным журналиста Ромена Беддука, «ПСЖ» распространяет информацию об интересе к форварду других клубов, чтобы привлечь внимание мадридцев. В понедельник в медиа появились слухи о предложениях Мбаппе от «Барселоны», «Тоттенхэма», «Челси», «МЮ» и «Интера».

Забитцер перешел в «Боруссию»

29-летний австрийский полузащитник Марсель Забитцер стал новичком дортмундской новичком «Боруссии».

Игрок подписал с немецким клубом контракт до 2027 года. «Бавария» продала футболиста за 19 миллионов евро, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

В прошлом сезоне Забитцер выступал в аренде в «МЮ». Он был интересен «Роме», «Барселоне».

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Заа — в «Галатасарае»

Бывшая звезда «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа, этим летом свободным агентом покинувший клуб АПЛ, перешёл в «Галатасарай».

Турецкий клуб подписал трехлетний контракт с 30-летнем ивуарийцем с окладом в 4,35 миллиона евро. Также Заа получил бонус за подписание контракта в 2,33 миллиона евро.

Этим летом сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ», «Баварии», «Челси» и клубов Саудовской Аравии.

Арсен Захарян
Килиан Мбаппе
Марсель Забитцер
Футбол
ФК Лацио
ФК Спартак (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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