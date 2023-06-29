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Турция

Сегодня, 17:54

Каннаваро может сменить Пирло в «Фатих Карагюмрюк»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро может возглавить турецкий «Фатих Карагюмрюк», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, 49-летний специалист входит в шорт-лист турецкого клуба. Ранее команду тренировал Андреа Пирло, об уходе которого было объявлено в мае. Позже Пирло возглавил «Сампдорию», которая вылетела в серию Б.

Последним местом работы Каннаваро был «Беневенто», который он покинул в феврале этого года. До этого итальянец тренировал «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Наср», «Тяньцзинь» и сборную Китая.

Андреа Пирло
Фабио Каннаваро
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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