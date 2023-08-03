Оздоев близок к переходу в ПАОК

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Полузащитник Магомед Оздоев близок к прекращению сотрудничества с «Фатихом Карагюмрюком» и переходу в ПАОК, сообщает to10.gr. Оба клуба договорились о трансфере игрока.
Сообщалось, что Оздоев согласовал трехлетний контракт с ПАОКом.
Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 30-летний россиянин забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.
Контракт Оздоева действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 2,2 миллиона евро.