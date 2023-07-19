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Сегодня, 18:50

Оздоев этим летом мог перейти в «Фенербахче»

Константин Белов
Корреспондент
Магомед Оздоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Фенербахче» хотел подписать контракт с полузащитником «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым. По нашим данным, клубы не договорились о сумме выкупа.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 30-летний россиянин забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.

Контракт полузащитника с «Фатих Карагюмрюк» действует до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро.

Магомед Оздоев
ФК Фатих Карагюмрюк
ФК Фенербахче
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