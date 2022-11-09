«Бешикташ» хочет избавиться от Деле Алли

Руководство «Бешикташа» недовольны физической формой английского полузащитника Деле Алли. Тренерский штаб больше не заинтересован в услугах хавбека и планирует избавиться от него, сообщает турецкий журналист Серхат Улуерен.

26-летний полузащитник выступает на правах аренды за «Бешикташ» с лета 2022 года. Игрок переехал в чемпионат Турции из «Эвертона».

В текущем сезоне Алли сыграл за «орлов» 9 матчей и забил один гол.

По итогам 13 туров «Бешикташ» занимает шестое место в чемпионате Турции.