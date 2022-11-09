Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 13:00

«Бешикташ» хочет избавиться от Деле Алли

Telegram Новости

Руководство «Бешикташа» недовольны физической формой английского полузащитника Деле Алли. Тренерский штаб больше не заинтересован в услугах хавбека и планирует избавиться от него, сообщает турецкий журналист Серхат Улуерен.

26-летний полузащитник выступает на правах аренды за «Бешикташ» с лета 2022 года. Игрок переехал в чемпионат Турции из «Эвертона».

В текущем сезоне Алли сыграл за «орлов» 9 матчей и забил один гол.

По итогам 13 туров «Бешикташ» занимает шестое место в чемпионате Турции.

Деле Алли
ФК Бешикташ
ФК Эвертон
0
Читайте также
Капризов врезал клюшкой по лицу знаменитому канадцу — его выгнали со льда
«Это был бы гол года». Что пишут за океаном о фееричном матче Овечкина
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Турецкий журналист Качмаз об уходе Дзюбы: «Для местных СМИ это было неожиданно»

Турецкий журналист: «Дзюба немного разочаровал своей игрой за «Адану Демирспор»