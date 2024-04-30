Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:55

Медведев обыграл Бублика и пробился в четвертьфинал «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Россиянин Даниил Медведев победил представляющего Казахстан Александра Бублика в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 7:6 (7:3), 6:4.

Матч длился 1 час 46 минут. Медведев за игру допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. У Бублика — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в полуфинал «мастерса» Медведев встретится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия, 30).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Бублик (Казахстан, 17) — 7:6 (7:3), 6:4

Теннис
Александр Бублик
Даниил Медведев
2
21
Читайте также
В ВАДА объяснили разницу между делом Валиевой и нарушениями китайских пловцов
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский номинирован на награду «Везина трофи» в НХЛ
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Грустный рекорд вылетевшего Кучерова, «обманщик» Боб и шедевр Дадонова с нулевого угла. Что произошло в Кубке Стэнли 30 апреля
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Ольховский объяснил, за счет чего Медведев одержал победу над Бубликом
«Кто они, иллюминаты?» Медведев разругался со своим тренером, но победил американца в Мадриде
Синнер рассказал, благодаря какому аспекту он сделал шаг вперед в своей карьере
Медведев победил Арнальди в трех сетах в первом матче на «мастерсе» в Мадриде
Алькарас победил Шевченко и вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде
Медведев — об эмоциональном поведении в Монте-Карло: «Ошибки случаются. Мне жаль, что я так среагировал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Карацев вышел во второй круг парного турнира в Мадриде

Ольховский объяснил, за счет чего Медведев одержал победу над Бубликом