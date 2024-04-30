Медведев обыграл Бублика и пробился в четвертьфинал «мастерса» в Мадриде

Россиянин Даниил Медведев победил представляющего Казахстан Александра Бублика в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 7:6 (7:3), 6:4.

Матч длился 1 час 46 минут. Медведев за игру допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. У Бублика — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в полуфинал «мастерса» Медведев встретится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия, 30).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Бублик (Казахстан, 17) — 7:6 (7:3), 6:4