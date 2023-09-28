Алиев сообщил, что здоровье бывшего футболиста Милевского стабилизируется

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что состояние его бывшего партнера по сборной и экс-нападающего киевского «Динамо» Артема Милевского стабилизируется.

«Только что был у Артема. Состояние стабилизируется, все более-менее, но, конечно, впереди еще длительная реабилитация. Но ничего, справится», — приводит «РИА Новости» слова Алиева со ссылкой на соцсети футболиста

В понедельник, 25 сентября Алиев сообщил, что 38-летний Милевский был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем.

Милевский завершил карьеру в сентябре 2021 года, его последним клубом стал украинский «Минай».

Помимо киевского «Динамо» и «Миная», за время карьеры Милевский выступал за турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и РНК, румынскую «Конкордию», российский «Тосно», белорусское «Динамо» (Брест) и венгерскую «Кишварду».