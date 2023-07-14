Дюков прокомментировал победу женской сборной России над Ираном

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал победу женской сборной России над Ираном в товарищеском матче. Россиянки забили 4 безответных гола.

«Спасибо большое Ирану, что приняли наше приглашение. Спасибо Казани, что приняли этот праздник. Слежу за женским футболом и вижу серьезный прогресс. В последнее время он больше похоже на мужской. В хорошем смысле этого слова, конечно же», — сказал Дюков.