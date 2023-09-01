Инфантино — о поступке Рубиалеса: «Такого никогда не должно было случиться»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом после финала женского чемпионата мира.

«К сожалению, заслуженный праздник этих великолепных чемпионок был омрачен тем, что произошло после финального свистка. И что продолжало происходить в последующие дни. Этого никогда не должно было случиться. Но это произошло, и дисциплинарные органы ФИФА немедленно взяли на себя ответственность, приняв необходимые меры.

Со своей стороны мы должны продолжать концентрироваться на том, как мы можем поддерживать женщин и женский футбол в будущем. На поле и за его пределами. Отстаивать истинные ценности и уважать игроков как людей, а также их фантастическую игру», — написал Инфантино в социальной сети.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Позже стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) планирует отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.