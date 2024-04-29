Мирра Андреева обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла итальянку Ясмин Паолини в четвертом круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:2), 6:4. 29 апреля россиянке исполнилось 17 лет. Игра продолжалась 1 час 42 минуты. Андреева сделала 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. На счету итальянки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Следующей соперницей Андреевой станет победительница пары Дэниэлл Коллинз (США, 13) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертый круг Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12) — 7:6 (7:2), 6:4