Блондинка из «Астон Виллы» отказалась от непристойного предложения в 100 000 евро

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Однако неофициальный титул самой красивой футболистки мира привлекает к Леманн пристальное внимание болельщиков.
Трансляции матчей с участием Алиши собирают миллионы зрителей. В соцсетях Леманн давно обогнала по количеству подписчиков своего легендарного соотечественника — 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.
Поклонники Алиши Леманн пристально следят за новостями из жизни блондинки.
В январе Леманн рассталась со своим другом — бразильским полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом.
Конфликт между молодыми людьми возник из-за календаря со снимками, который девушка выпустила в продажу накануне Нового года для своих поклонников.
Несмотря на то что на фото не было ничего непристойного, Леманн и Луис поругались и расстались после года близких отношений.
Леманн продолжила успешно выступать за сборную Швейцарии и «Астон Виллу».
Своих поклонников она радовала не только игрой, но и публикациями в соцсетях.
В интервью футболистка призналась, что получила непристойное предложение провести ночь за 100 000 евро от мировой знаменитости.
Имя звезды Алиша не назвала, но отметила, что сообщения сохранила.
Поклонники девушки обрушились на негодяя с гневными комментариями. Однако некоторые из них предположили, что Леманн смутила слишком низкая сумма. Ведь, по признанию самой футболистки, она получает около 260 тысяч евро от своих спонсоров за одну публикацию в соцсетях.
По их предположению, своими откровениями блондинка, возможно, решила привлечь к себе еще больше внимания и увеличить гонорары, получаемые не на футбольном поле.