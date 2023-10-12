Блондинка из «Астон Виллы» отказалась от непристойного предложения в 100 000 евро

Леманн продолжила успешно выступать за сборную Швейцарии и «Астон Виллу».

Своих поклонников она радовала не только игрой, но и публикациями в соцсетях.

Фото Соцсети

На днях Леманн вновь вышла на первые полосы мировых таблоидов с откровенным заявлением.

Фото Reuters