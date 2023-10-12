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Сегодня, 09:45

Блондинка из «Астон Виллы» отказалась от непристойного предложения в 100 000 евро

Отдел фото «СЭ»
Фото Reuters
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Скандальный случай со швейцарской футболисткой вызвал гнев у ее поклонников.
Нападающая «Астон Виллы» Алиша Леманн не самая именитая футболистка мира. 24-летняя швейцарка уступает по спортивным достижениям обладательницам «Золотого мяча» испанке Алексии Путельяс и англичанке Люсии Бронз.
Фото Reuters

Однако неофициальный титул самой красивой футболистки мира привлекает к Леманн пристальное внимание болельщиков.

Фото AFP

Трансляции матчей с участием Алиши собирают миллионы зрителей. В соцсетях Леманн давно обогнала по количеству подписчиков своего легендарного соотечественника — 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.

Фото Reuters

Поклонники Алиши Леманн пристально следят за новостями из жизни блондинки.

Фото Reuters

В январе Леманн рассталась со своим другом — бразильским полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом.

Фото Соцсети

Конфликт между молодыми людьми возник из-за календаря со снимками, который девушка выпустила в продажу накануне Нового года для своих поклонников.

Фото Соцсети

Несмотря на то что на фото не было ничего непристойного, Леманн и Луис поругались и расстались после года близких отношений.

Фото Reuters

Леманн продолжила успешно выступать за сборную Швейцарии и «Астон Виллу».

Фото Reuters

Своих поклонников она радовала не только игрой, но и публикациями в соцсетях.

Фото Соцсети
На днях Леманн вновь вышла на первые полосы мировых таблоидов с откровенным заявлением.
Фото Reuters

В интервью футболистка призналась, что получила непристойное предложение провести ночь за 100 000 евро от мировой знаменитости.

Фото Соцсети

Имя звезды Алиша не назвала, но отметила, что сообщения сохранила.

Фото Global Look Press

Поклонники девушки обрушились на негодяя с гневными комментариями. Однако некоторые из них предположили, что Леманн смутила слишком низкая сумма. Ведь, по признанию самой футболистки, она получает около 260 тысяч евро от своих спонсоров за одну публикацию в соцсетях.

Фото Соцсети

По их предположению, своими откровениями блондинка, возможно, решила привлечь к себе еще больше внимания и увеличить гонорары, получаемые не на футбольном поле.

Фото Global Look Press
Фото
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