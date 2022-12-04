Англия — Сенегал: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2022

В воскресенье, 4 декабря, сборная Англии сыграет против Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль Байт» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Англичане выиграли группу В, набрав семь очков из девяти возможных. Сенегал стал вторым в группе А, одержав две победы.

Следить за матчем Англия — Сенегал вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке