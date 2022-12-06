Неймар — о травме на ЧМ-2022: «Я проплакал всю ночь после этого»

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал, что испытал после получения травмы в групповом турнире чемпионата мира-2022.

«Конечно, я был напуган из-за травмы. У меня был очень хороший сезон. Получить такое повреждение тяжело. Я проплакал всю ночь после этого, моя семья знает. Но все обошлось, и это стоило огромных усилий. Когда я получил травму, произошла тысяча вещей: сомнения, страхи... но меня поддержали товарищи по команде и семья. Я получал хорошие сообщения, это помогало мне. Сейчас я сделаю все, чтобы национальная команда победила, я здесь с этой целью», — цитирует Globo Esporte Неймара.

Неймар на ЧМ-2022 сыграл за команду два матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира в Катаре сыграет с национальной командой Хорватии. Матч пройдет 9 декабря, начало 18.00 — по московскому времени.