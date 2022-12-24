Кавани и Хименес могут быть дисквалифицированы на 6 месяцев из-за скандала на ЧМ-2022

Футболисты сборной Уругвая Эдинсон Кавани и Хосе Мария Хименес могут быть дисквалифицированы ФИФА на срок до шести месяцев. Об этом сообщает RMC Sport.

Сборная Уругвая не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре проиграв Гане (0:2). Уругвайцы могли выйти из группы, если бы забил один мяч, за счет разницы мячей, однако судья не поставил пенальти в ворота африканской команды в самой концовке встречи. После этого Кавани пнул монитор VAR, а Хименес случайно ударил представителя ФИФА.

ФИФА проинформировала Федерацию футбола Уругвая, что у неё есть время до 9 января, чтобы представить свою версию событий. Окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА будет известно не раньше конца февраля.

Отмечается, что у ФИФА есть два варианта для наказания сборной Уругвая. Если организация применит пункт 12.3, то игроки получат дисквалификацию на 10-15 матчей национальной команды, а в случае применения пункта 12.4 игроки не смогут играть не только за сборную Уругвая, но и за свои клубы — Кавани за «Валенсию», а Хименес за «Атлетико».