ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу, расписание игр

Расписание трансляций всех матчей мундиаля в Катаре.

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 декабря. Впервые мундиаль состоится на Ближнем Востоке и в зимнее время. На турнире не выступит сборная России, но матчи с участием других 32 команд покажут по российскому ТВ.

Где смотреть матчи ЧМ-2022 по футболу?

ЧМ-2022 по футболу в России покажут на «Матч ТВ» и других каналах холдинга. Все 64 игры будут транслироваться в прямом эфире на тематических площадках и цифровых платформах matchtv.ru.

Онлайн-трансляции игр мирового первенства в Катаре будут доступны в прямом эфире на сайте «СЭ».

20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие мундиаля между Катаром и Эквадором. Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на «Матч ТВ», начало — в 18.45 по московскому времени.

Трансляции всех матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре*

* Информация о расписании видеотрансляций матчей чемпионата мира обновляется.

Расписание группового турнира ЧМ-2022 (время московское) :

20 ноября (воскресенье). Группа А. 18.45. Катар — Эквадор (Матч ТВ)

21 ноября (понедельник). Группа А. 18.10. Сенегал — Нидерланды (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

21 ноября (понедельник). Группа B. 15.05. Англия — Иран (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

21 ноября (понедельник). Группа B. 21.10. США — Уэльс (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа С. 12.05. Аргентина — Саудовская Аравия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа С. 18.10. Мексика — Польша (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа D. 15.10. Дания — Тунис (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа D. 21.10. Франция — Австралия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа E. 15.10. Германия — Япония (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа E. 18.10. Испания — Коста-Рика (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа F. 12.05. Марокко — Хорватия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа F. 21.10. Бельгия — Канада (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа G. 12.05. Швейцария — Камерун (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа G. 21.10. Бразилия — Сербия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа H. 15.10. Уругвай — Южная Корея (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа H. 18.10. Португалия — Гана (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа А. 15.10. Катар — Сенегал (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа А. 18.10. Нидерланды — Эквадор (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа B. 12.05. Уэльс — Иран (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа B. 21.10. Англия — США (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа С. 15.10. Польша — Саудовская Аравия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа С. 21.10. Аргентина — Мексика (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа D. 12.05. Тунис — Австралия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа D. 18.10. Франция — Дания (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа E. 12.05. Япония — Коста-Рика (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа E. 21.10. Испания — Германия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа F. 15.10. Бельгия — Марокко (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа F. 18.10. Хорватия — Канада (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

28 ноября (понедельник). Группа G. 13.00. Камерун — Сербия (Матч ТВ/Матч Премьер)

28 ноября (понедельник). Группа G. 18.10. Бразилия — Швейцария (Матч ТВ/Матч Премьер)

28 ноября (понедельник). Группа H. 15.10. Южная Корея — Гана (Матч ТВ/Матч Премьер)

28 ноября (понедельник). Группа H. 21.10. Португалия — Уругвай (Матч ТВ/Матч Премьер)

29 ноября (вторник). Группа А. 18.00. Нидерланды — Катар (Матч ТВ/Матч Премьер)

29 ноября (вторник). Группа А. 18.00. Эквадор — Сенегал (Матч ТВ/Матч Премьер)

29 ноября (вторник). Группа B. 21.10. Иран — США (Матч ТВ/Матч Премьер)

29 ноября (вторник). Группа B. 21.10. Уэльс — Англия (Матч ТВ/Матч Премьер)

30 ноября (среда). Группа С. 21.10. Саудовская Аравия — Мексика (Матч ТВ/Матч Премьер)

30 ноября (среда). Группа С. 21.10. Польша — Аргентина (Матч ТВ/Матч Премьер)

30 ноября (среда). Группа D. 17.10. Тунис — Франция (Матч ТВ/Матч Премьер)

30 ноября (среда). Группа D. 17.10. Австралия — Дания (Матч ТВ/Матч Премьер)

1 декабря (четверг). Группа E. 21.10. Коста-Рика — Германия (Матч ТВ/Матч Премьер)

1 декабря (четверг). Группа E. 21.10. Япония — Испания (Матч ТВ/Матч Премьер)

1 декабря (четверг). Группа F. 17.10. Канада — Марокко (Матч ТВ/Матч Премьер)

1 декабря (четверг). Группа F. 17.10. Хорватия — Бельгия (Матч ТВ/Матч Премьер)

2 декабря (пятница). Группа G. 21.10. Камерун — Бразилия (Матч ТВ/Матч Премьер)

2 декабря (пятница). Группа G. 21.10. Сербия — Швейцария (Матч ТВ/Матч Премьер)

2 декабря (пятница). Группа H. 17.10. Южная Корея — Португалия (Матч ТВ/Матч Премьер)

2 декабря (пятница). Группа H. 17.10. Гана — Уругвай (Матч ТВ/Матч Премьер)

Расписание плей-офф ЧМ-2022 (время московское) :

3 декабря (суббота). 1/8 финала. 18.00. Нидерланды — США (Матч ТВ/Матч Премьер)

3 декабря (суббота). 1/8 финала. 22.00. Аргентина — Австралия (Матч ТВ/Матч Премьер)

4 декабря (воскресенье). 1/8 финала. 18.00. Франция — Польша (Матч ТВ/Матч Премьер)

4 декабря (воскресенье). 1/8 финала. 22.00. Англия — Сенегал (Матч ТВ/Матч Премьер)

5 декабря (понедельник). 1/8 финала. 18.00. Япония — Хорватия (Матч ТВ/Матч Премьер)

5 декабря (понедельник). 1/8 финала. 22.00. Бразилия — Корея (Матч ТВ/Матч Премьер)

6 декабря (вторник). 1/8 финала.18.00. Марокко — Испания (Матч ТВ/Матч Премьер)

6 декабря (вторник). 1/8 финала. 22.00. Португалия — Швейцария (Матч ТВ/Матч Премьер)

9 декабря (пятница). Первый четвертьфинал. 18.00

9 декабря (пятница). Второй четвертьфинал. 22.00

10 декабря (суббота). Третий четвертьфинал. 18.00

10 декабря (суббота). Четвертый четвертьфинал. 22.00

13 декабря (вторник). Первый полуфинал. 22.00

14 декабря (среда). Второй полуфинал. 22.00

17 декабря (суббота). 18.00. Матч за третье место

18 декабря (воскресенье). 18.00. Финал

Фан-зоны чемпионата мира-2022 по футболу

Ценители футбола в Катаре смогут посетить фан-зону и фестиваль болельщиков для просмотра матчей на больших экранах с возможностью поесть, выпить и посетить различные мероприятия до и после матчей ЧМ-2022.

Фестиваль болельщиков в Катаре

Фестиваль болельщиков в Катаре. ФИФА

В центре Дохи (Катар), в парке Аль-Бидда между районом Уэст-Бэй и рынком Сук-Вакиф, будет расположен фестиваль болельщиков ЧМ-2022. Он будет работать с 19 ноября по 18 декабря. Фанаты смогут смотреть матчи мундиаля на экранах, слушать выступления известных певцов, кушать в местных фуд-кортах и встречаться с легендами футбола.

Hayya фан-зона

Hayya фан-зона. www.qatar2022.qa

На набережной Лусаила размещена площадка с вместимостью 35 тысяч человек. Матчи будут транслироваться на 64 мегаэкранах. Для семейного отдыха организуют специальные зоны. Все желающие также смогут покататься на коньках под открытым небом. Кроме того, организаторы ЧМ-2022 обещают выступления музыкальных исполнителей и балетные шоу.

Пляжный фестиваль QetaiFAN

Пляжный фестиваль QetaiFAN. www.qatar2022.qa

Пляжная зона для болельщиков с вместимостью до 30 тысяч гостей. Для любителей футбола организуют более 40 точек питания, киберзону с VR и пляжный клуб на 4000 человек.