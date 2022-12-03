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Сегодня, 14:05

ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу, расписание игр

ЧМ-2022: расписание трансляций матчей чемпионата мира в Катаре
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в объективе телекамеры.
Фото Global Look Press
Фестиваль болельщиков в Катаре.
Фото ФИФА
Hayya фан-зона.
Фото www.qatar2022.qa
Пляжный фестиваль QetaiFAN.
Фото www.qatar2022.qa
1/4
Telegram Дзен
Расписание трансляций всех матчей мундиаля в Катаре.

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 декабря. Впервые мундиаль состоится на Ближнем Востоке и в зимнее время. На турнире не выступит сборная России, но матчи с участием других 32 команд покажут по российскому ТВ.

Где смотреть матчи ЧМ-2022 по футболу?

ЧМ-2022 по футболу в России покажут на «Матч ТВ» и других каналах холдинга. Все 64 игры будут транслироваться в прямом эфире на тематических площадках и цифровых платформах matchtv.ru.

Онлайн-трансляции игр мирового первенства в Катаре будут доступны в прямом эфире на сайте «СЭ».

20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие мундиаля между Катаром и Эквадором. Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на «Матч ТВ», начало — в 18.45 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Трансляции всех матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре*

* Информация о расписании видеотрансляций матчей чемпионата мира обновляется.

Расписание группового турнира ЧМ-2022 (время московское):

20 ноября (воскресенье). Группа А. 18.45. Катар — Эквадор (Матч ТВ)

21 ноября (понедельник). Группа А. 18.10. Сенегал — Нидерланды (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

21 ноября (понедельник). Группа B. 15.05. Англия — Иран (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

21 ноября (понедельник). Группа B. 21.10. США — Уэльс (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа С. 12.05. Аргентина — Саудовская Аравия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа С. 18.10. Мексика — Польша (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа D. 15.10. Дания — Тунис (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

22 ноября (вторник). Группа D. 21.10. Франция — Австралия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа E. 15.10. Германия — Япония (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа E. 18.10. Испания — Коста-Рика (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа F. 12.05. Марокко — Хорватия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

23 ноября (среда). Группа F. 21.10. Бельгия — Канада (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа G. 12.05. Швейцария — Камерун (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа G. 21.10. Бразилия — Сербия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа H. 15.10. Уругвай — Южная Корея (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

24 ноября (четверг). Группа H. 18.10. Португалия — Гана (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа А. 15.10. Катар — Сенегал (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа А. 18.10. Нидерланды — Эквадор (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа B. 12.05. Уэльс — Иран (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября (пятница). Группа B. 21.10. Англия — США (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа С. 15.10. Польша — Саудовская Аравия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа С. 21.10. Аргентина — Мексика (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа D. 12.05. Тунис — Австралия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

26 ноября (суббота). Группа D. 18.10. Франция — Дания (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа E. 12.05. Япония — Коста-Рика (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа E. 21.10. Испания — Германия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа F. 15.10. Бельгия — Марокко (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

27 ноября (воскресенье). Группа F. 18.10. Хорватия — Канада (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

28 ноября (понедельник). Группа G. 13.00. Камерун — Сербия (Матч ТВ/Матч Премьер)

28 ноября (понедельник). Группа G. 18.10. Бразилия — Швейцария (Матч ТВ/Матч Премьер)

28 ноября (понедельник). Группа H. 15.10. Южная Корея — Гана (Матч ТВ/Матч Премьер)

28 ноября (понедельник). Группа H. 21.10. Португалия — Уругвай (Матч ТВ/Матч Премьер)

29 ноября (вторник). Группа А. 18.00. Нидерланды — Катар (Матч ТВ/Матч Премьер)

29 ноября (вторник). Группа А. 18.00. Эквадор — Сенегал (Матч ТВ/Матч Премьер)

29 ноября (вторник). Группа B. 21.10. Иран — США (Матч ТВ/Матч Премьер)

29 ноября (вторник). Группа B. 21.10. Уэльс — Англия (Матч ТВ/Матч Премьер)

30 ноября (среда). Группа С. 21.10. Саудовская Аравия — Мексика (Матч ТВ/Матч Премьер)

30 ноября (среда). Группа С. 21.10. Польша — Аргентина (Матч ТВ/Матч Премьер)

30 ноября (среда). Группа D. 17.10. Тунис — Франция (Матч ТВ/Матч Премьер)

30 ноября (среда). Группа D. 17.10. Австралия — Дания (Матч ТВ/Матч Премьер)

1 декабря (четверг). Группа E. 21.10. Коста-Рика — Германия (Матч ТВ/Матч Премьер)

1 декабря (четверг). Группа E. 21.10. Япония — Испания (Матч ТВ/Матч Премьер)

1 декабря (четверг). Группа F. 17.10. Канада — Марокко (Матч ТВ/Матч Премьер)

1 декабря (четверг). Группа F. 17.10. Хорватия — Бельгия (Матч ТВ/Матч Премьер)

2 декабря (пятница). Группа G. 21.10. Камерун — Бразилия (Матч ТВ/Матч Премьер)

2 декабря (пятница). Группа G. 21.10. Сербия — Швейцария (Матч ТВ/Матч Премьер)

2 декабря (пятница). Группа H. 17.10. Южная Корея — Португалия (Матч ТВ/Матч Премьер)

2 декабря (пятница). Группа H. 17.10. Гана — Уругвай (Матч ТВ/Матч Премьер)

Расписание плей-офф ЧМ-2022 (время московское):

3 декабря (суббота). 1/8 финала. 18.00. Нидерланды — США (Матч ТВ/Матч Премьер)

3 декабря (суббота). 1/8 финала. 22.00. Аргентина — Австралия (Матч ТВ/Матч Премьер)

4 декабря (воскресенье). 1/8 финала. 18.00. Франция — Польша (Матч ТВ/Матч Премьер)

4 декабря (воскресенье). 1/8 финала. 22.00. Англия — Сенегал (Матч ТВ/Матч Премьер)

5 декабря (понедельник). 1/8 финала. 18.00. Япония — Хорватия (Матч ТВ/Матч Премьер)

5 декабря (понедельник). 1/8 финала. 22.00. Бразилия — Корея (Матч ТВ/Матч Премьер)

6 декабря (вторник). 1/8 финала.18.00. Марокко — Испания (Матч ТВ/Матч Премьер)

6 декабря (вторник). 1/8 финала. 22.00. Португалия — Швейцария (Матч ТВ/Матч Премьер)

9 декабря (пятница). Первый четвертьфинал. 18.00

9 декабря (пятница). Второй четвертьфинал. 22.00

10 декабря (суббота). Третий четвертьфинал. 18.00

10 декабря (суббота). Четвертый четвертьфинал. 22.00

13 декабря (вторник). Первый полуфинал. 22.00

14 декабря (среда). Второй полуфинал. 22.00

17 декабря (суббота). 18.00. Матч за третье место

18 декабря (воскресенье). 18.00. Финал

Временный город для гостей ЧМ-2022. Главная проблема Катара-2022 — отсутствие жилья. Номер в Дохе невозможно было забронировать еще в январе

Фан-зоны чемпионата мира-2022 по футболу

Ценители футбола в Катаре смогут посетить фан-зону и фестиваль болельщиков для просмотра матчей на больших экранах с возможностью поесть, выпить и посетить различные мероприятия до и после матчей ЧМ-2022.

Фестиваль болельщиков в Катаре

Фестиваль болельщиков в Катаре. Фото ФИФА
Фестиваль болельщиков в Катаре.
ФИФА

В центре Дохи (Катар), в парке Аль-Бидда между районом Уэст-Бэй и рынком Сук-Вакиф, будет расположен фестиваль болельщиков ЧМ-2022. Он будет работать с 19 ноября по 18 декабря. Фанаты смогут смотреть матчи мундиаля на экранах, слушать выступления известных певцов, кушать в местных фуд-кортах и встречаться с легендами футбола.

Hayya фан-зона

Hayya фан-зона. Фото www.qatar2022.qa
Hayya фан-зона.
www.qatar2022.qa

На набережной Лусаила размещена площадка с вместимостью 35 тысяч человек. Матчи будут транслироваться на 64 мегаэкранах. Для семейного отдыха организуют специальные зоны. Все желающие также смогут покататься на коньках под открытым небом. Кроме того, организаторы ЧМ-2022 обещают выступления музыкальных исполнителей и балетные шоу.

Пляжный фестиваль QetaiFAN

Пляжный фестиваль QetaiFAN. Фото www.qatar2022.qa
Пляжный фестиваль QetaiFAN.
www.qatar2022.qa

Пляжная зона для болельщиков с вместимостью до 30 тысяч гостей. Для любителей футбола организуют более 40 точек питания, киберзону с VR и пляжный клуб на 4000 человек.

Формы сборных. Как выглядит форма команд на чемпионате мира-2022 в Катаре: Бразилия, Аргентина, Германия и другие

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Чемпионат мира по футболу
21
27
ЧМ-2022
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Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
П1 2.05 X 3.30 П2 4.30
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
П1 1.27 X 6.30 П2 12.5
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.29 X 5.90 П2 12.5
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.55 X 4.00 П2 7.70
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.33 X 5.30 П2 11.5
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.70 X 3.90 П2 1.61
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.93 X 3.40 П2 4.70
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Франция

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
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