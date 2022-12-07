Флик остался на посту главного тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик остался на своем посту. Перед ним поставлена задача удачного выступления на чемпионате Европы-2024, сообщает Kicker со ссылкой на Немецкий футбольный союз (DFB).

«Я и мой тренерский штаб настроены оптимистично. Теперь нас ждет подготовка к чемпионату Европы, который пройдет на родной земле.

Мы можем достичь гораздо большего, чем показали в Катаре. На ЧМ-2022 мы упустили хорошую возможность показать себя. Мы усвоим этот урок и запомним его», — заявил тренер.

Ранее Немецкий футбольный союз отправил в отставку генерального менеджера сборной Германии Оливера Бирхоффа.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Германии не смогла выйти в плей-офф, заняв в группе Е 3-е место.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии.