Новиков сравнил уровень игры Акинфеева и Ливаковича

Экс-игрок ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением об уровне игры вратаря армейцев Игоря Акинфеева и голкипера хорватской сборной Доминика Ливаковича.

«Это надуманные сравнения, Игорь выше уровнем, на мой взгляд. Ливакович хорошо провел матч с Бразилией, отразил пенальти, это, конечно, показатель. А вот во встрече с Аргентиной ему было сложно, хоть Доминик и выручал в некоторых моментах. Аргентинцы полностью переиграли соперника вчера, шансов помочь команде у Ливаковича не было», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В четвертьфинальном матче ЧМ-2022 Хорватии со сборной Бразилии Ливакович совершил 10 сейвов, что пока является лучшим показателем на нынешнем турнире.