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7 сентября 2013, 10:41

Леонардо Бонуччи: "Победу для сборной Италии добыл Буффон"

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после домашней победы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2014 со сборной Болгарии (1:0) отметил, что команде удалось добиться успеха за счет характера и самоотдачи. Он также выделил игру вратаря Джанлуиджи Буффона.

– Это был очень сложный матч, – приводит Football Italia слова Бонуччи. – Победу над Болгарией для сборной Италии добыл Буффон. Если бы не он... Соперник был хорош, ведь не случайно болгары занимают второе место в группе. Что касается нас, что мы выиграли за счет характера и самоотдачи. Но главная задача еще не решена. Расслабляться рано.

Сборная Болгарии по футболу
Сборная Италии по футболу
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