Дмитрий Парусов: «Хочу стать профессионалом и доказать, что у российского футбола большое будущее»

В 4-м туре турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-2 петербургский «Алмаз-Антей» одержал первую победу, хотя до начала соревнований входил в число фаворитов. Один из лидеров команды — Дмитрий Парусов объяснил, что не получилось у петербуржцев в Сочи, как он воспринимает вызовы в юношескую сборную России и где мечтает играть через несколько лет.

— Такой турнир — возможность продлить сезон и показать себя, в том числе для селекционеров разных клубов, — начал Парусов. — Доказать, чего мы стоим в плане игры в футбол, самоотдачи, желания на поле. А еще сравнить уровень разных дивизионов региональных ЮФЛ. Немного обидно за результат, ведь мы ничем не уступили «Чайке» и «Нижнему Новгороду», которые разыграют золото. Нам немного не хватило удачи. Вот если бы во всех матчах была такая реализация, как с «Енисеем»...

— Что скажете по уровню соревнований?

— Из соперников никто не удивил. С той же «Чайкой» мы играли еще в марте и победили с крупным счетом, 5:1. Здесь же, наверное, не все справились с давлением, все-таки там был товарищеский матч, а тут официальный турнир. Надо было не смотреть в таблицу, а показывать качественный футбол. Мы ехали сюда в роли фаворитов и рассчитывали только на первое место. Хотели взять третий титул в сезоне после ЮФЛ Северо-Запад-1 и Кубка Санкт-Петербурга среди мужчин, но не получилось. Теперь надеемся на второе место.

— В нынешнем сезоне вы, как и основа команды 2007 года рождения, играли в региональной ЮФЛ-1 с ребятами старше вас на год.

— Да, это философия клуба — играть с соперниками старше себя, чтобы быстрее развиваться, получать опыт, становиться профессиональными футболистами. Быстро ли удается адаптироваться? Не считаю, что это проблема. Посмотрите, тот же Сергей Пиняев в 15 лет выходил во второй лиге, а в 19 играет в РПЛ за «Локомотив» и хорошо себя показывает. Других примеров тоже много. На поле не задумываешься о возрасте соперников, просто играешь в футбол.

— Вас уже не раз вызывали в национальную команду. Поддерживаете связь с партнерами и тренерами вне сборов?

— С ребятами из сборной, да, встречаемся, переписываемся. Видел в Сочи главного тренера национальной команды Андрея Евгеньевича Аксенова, он поздоровался и пожелал удачи. Надеюсь еще на один вызов. Конечно, мне нравится приезжать в сборную — это показывает, что ты на правильном пути и не просто так работаешь на тренировках.

— Главный клуб Петербурга — «Зенит». Не обидно быть в его тени?

— «Зенит», конечно, по популярности остается вне конкуренции. Но за девять лет «Алмаз-Антей» так громко о себе заявил, что все больше людей интересуются нами. Я очень рад, что играю за наш клуб, защищаю его цвета. Думаю, мы еще себя покажем. Кому интересно болеть за «Зенит», пусть болеет. Но, думаю, у «Алмаза-Антея» фанатов тоже прибавится.

— О чем мечтаете в футболе?

— Хочется стать профессионалом, заявить о себе и доказать людям, что у российского футбола большое будущее. А играть с детства мечтаю за лондонский «Арсенал». Кумиры? После Евро-2016 это Антуан Гризманн, до сих пор ему симпатизирую. Лионеля Месси не берем, так как это вообще высший пилотаж. Но близко к нему, считаю, только Гризманн.