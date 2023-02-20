Гаджиев: «Детский футбол в России умер давно, но сейчас он оживает»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова Андрея Канчельскиса о том, что детский футбол в России умер.

«Это такая глупость, говорить, что легионеры придут и займут места наших футболистов или, наоборот, придут и их научат. Футболистов нужно тренировать с детства — это главное. Если их будут правильно тренировать, для них будут созданы условия, то их места никто не займет — они смогут конкурировать с игроками из любой страны. Андрей Канчельскис сказал, что детский футбол в России умер? Я бы не сказал, что он умер. Я бы сказал, что он оживает. Детский футбол умер давно у нас, но сейчас он оживает. Сейчас проводятся детско-юношеские лиги, работают академии. Есть проблема в подготовке детских тренеров, но и этим сейчас занимаются. Сейчас чуть больше внимания детскому футболу уделяются. Я не могу сказать, что он ожил, но внимания уделяется резерву намного больше. Мы не имеем права заявиться в Первую лигу, если у нас нет академии. В этих сложных управленческих решениях и кроется то, что детский футбол оживает», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.