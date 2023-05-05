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Сегодня, 11:02

В севастопольском ДФК «Арсенал» подтвердили желание пригласить Мостового на должность тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор детского футбольного клуба «Арсенал» из Севастополя Игорь Кулиев прокомментировал информацию о приглашении в команду на пост тренера бывшего полузащитника сборных СССР и России Александра Мостового.

«Кандидатура Александра Мостового не троллинг и хайп. С огромным уважением отношусь к Мостовому как игроку. Но сколько можно говорить о том, что у человека нет денег на обучение? Об этом разместил пост у себя в Telegram-канале Иван Карпов. Не ожидал такой реакции от спортивной общественности. Понимал: если вдруг Александр Мостовой согласится, то готов оплатить обучение на лицензию. У нас это в порядке вещей. Мы хотим грамотных специалистов, которые будут воспитывать футболистов для нашего и европейского футбола, а не работать для галочки. Был бы рад, если бы он занялся детьми и прекратил мечтать о должности тренера в «Спартаке». Думаю, Александр здесь найдет себя. И воспитает подобных себе ярких звезд футбола, радующих болельщиков Виго, Мадрида, Неаполя, Лондона и сборной России», — приводит слова Кулиева Sport24.

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Ранее он также играл за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбур».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-v-sevastopolskom-dfk-arsenal-podtverdili-zhelaniye-priglasit-mostovogo-na-dolzhnost-trenera
Александр Мостовой
Футбол
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