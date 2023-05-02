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Сегодня, 20:23

Второй сезон ЮФЛ Сибирь стартовал в Тюмени

Виталий Косик
Корреспондент
Второй сезон ЮФЛ Сибирь стартовал в Тюмени.
Фото РФС
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В Тюмени прошла церемония открытия нового сезона Юношеской футбольной лиги Сибирь, сообщает пресс-служба РФС.

В ней приняли участие чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров и футбольный блогер Артем Поликарпов.

В стартовом туре «Тюмень» обыграла «Иртыш» — 3:0. Голы в составе победителей на счету Андрей Киселева, Нурсултана Алишерова и Никиты Растатурова.

Во встрече футболистов 2007 года рождения «Тюмень» также была сильнее. Матч завершился со счетом 4:2, а в составе хозяев хет-триком отметился Максим Абакумов.

В сезоне 2023 года в ЮФЛ Сибирь сыграют 11 школ двух возрастов, представляющие девять регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

Футболисты 2007 года рождения будут выступать в ЮФЛ Сибирь-2, а 2008 года рождения в ЮФЛ Сибирь-3. Турнир пройдет по круговой системе в два круга — каждый сыграет с каждым дома и на выезде. В общей сложности будет сыграно 20 туров. Заключительные матчи сезона состоятся 30 сентября.

Источник: https://rfs.ru/news/218030
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