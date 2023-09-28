ЦСКА идет без поражений в SEHA — League

Во втором матче группового этапа SEHA — League ЦСКА в гостях обыграл «Пермских медведей» со счетом 30:28. Об итогах этой встречи рассказал гандболист армейцев Дмитрий Ионов.

«Матч получился достаточно жестким, мужским. Что в первом тайме, что во втором мы немного смазали концовку. Хорошо, что по ходу второй половины удалось собраться и сделать комфортное преимущество. Думаю, на твердую четверку наиграли. А победа есть победа! Если говорить про самую концовку, когда мы подпустили соперника очень близко, то тут сложились несколько факторов — и мы немного расслабились, и Пермь добавила в скорости. Хотя, я не скажу что прямо сильно смазали конец матча, просто не реализовали свои моменты с выгодных позиций», — сказал Ионов.

По итогам двух игр SEHA — League ЦСКА набрал максимальные 4 очка и занимает первое место в группе A.

Следующая встреча армейцев пройдет 3 октября в 19.00 мск на арене «Динамо». Это будет домашний матч Суперлиги против «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области.

Илья Костин