ЦСКА одержал четвертую победу подряд в Суперлиге

В очередном туре Суперлиги московский ЦСКА на своей площадке обыграл «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области со счетом 32:26. Итог матча подвел разыгрывающий армейцев Валентин Воробьев.

«Приятные эмоции от того, что удалось добыть такую уверенную победу. Поначалу была равная игра — у нас не получалось отстоять в защите, не использовали пару хороших моментов в атаке. Во втором тайме удалось сломить сопротивление соперника за счет того, что и мы добавили, и они чуть подустали. Мы смогли лучше сыграть в обороне, убежать в пару быстрых атак и оторваться в счете. Соперники не удивили, играли так, как мы от них и ожидали — подолгу держали мяч, хорошо его двигали и за счет этого у них получалось пролезть к нашим воротам», — сказал Воробьев.

По итогам 4 матчей Суперлиги ЦСКА набрал максимально возможные 8 очков и идет на 3-м месте в таблице. На 2 первых строчках с аналогичным результатом «Пермские медведи» и «Чеховские медведи».

Следующий матч в рамках Суперлиги армейцы сыграют 8 октября в гостях с клубом «СГАУ-Саратов».

Ближайшая домашняя встреча ЦСКА состоится 12 октября в рамках SEHA League против питерского «Зенита».

(Илья Костин)