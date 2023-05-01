Кубковое дерби — за Подмосковьем. «Чеховские медведи» в 15-й раз выиграли почетный трофей

В финале мужского Кубка России «Чеховские медведи» после годичного перерыва вернули себе титул.

История Кубка России, по большому счету, — это история соперничества ведущего клуба страны со всеми остальными. Турнир, проводимый с 2005 года, «Чеховские медведи» выигрывали 14 раз, только трижды отдав победу другим командам: в 2014-м победили «Пермские медведи», в 2017-м краснодарский СКИФ, в 2022-м — ставропольский «Виктор». Не стал исключением и нынешний розыгрыш.

Василий Пономарев

Медвежьи полуфиналы

Драм в текущем сезоне хватало на всем его протяжении. Например, действующий обладатель трофея и главное открытие осени «Виктор» не добрался до OLIMPBET «Финала четырех», проиграв в четвертьфинале. А право разыгрывать главный приз в Москве добыли хозяева площадки из ЦСКА, «Чеховские медведи», «Пермские медведи» и петербургский «Зенит».

Оба полуфинала прошли, что называется, на тоненького. В первом «Зенит» и «Пермские медведи» вели равную борьбу, в которой петербуржцы к перерыву сумели оторваться на три мяча. И дистанцию эту держали до 40-й минуты. Но затем лидеры «Зенита» устали, и пермяки совершили рывок «+4», плюс их подтащил вратарь Андрей Дьяченко. В концовку уже «Медведи» зашли с отрывом в три мяча и удержали его.

Во втором матче дня огня хватило не только на основное время, но и на серию пенальти. ЦСКА, у которого здорово выглядел Дмитрий Киселев, на протяжении почти всей игры вел в счете, причем преимущество армейцев доходило до «+4». Но «Чеховские медведи» дотерпели, сравняли и вполне могли побеждать. После того как при равном счете Сергей Иванов с пенальти зарядил в перекладину, гости взяли тайм-аут и соорудили красивую воздушку для Артема Кулака. Красно-синих спас все тот же Киселев. В серии пенальти оба тренера пробовали тасовать голкиперов, и в итоге героем стал третий вратарь подмосковного клуба Владислав Мартыненко, взявший броски Дениса Афонина и все того же Иванова.

ЦСКА в понедельник утешился победой над «Зенитом» в матче за третье место, а в титульном матче нас ждало «медвежье дерби».

Василий Пономарев

Погоня с привычным финалом

Встреча началась с разведки боем, продолжавшейся минут пять. А затем фавориты из Чехова взорвались и за полторы минуты ушли вперед на три мяча, атакуя через левый фланг Александра Котова и Романа Остащенко. На то, чтобы отыграться, у пермяков ушло 10 минут, несколько спасений Андрея Дьяченко и тайм-аут.

Через несколько минут «Пермские медведи» уже были впереди — во многом благодаря семиметровым Максима Саликова. За несколько атак он умудрился переиграть с точки сразу трех вратарей соперника: и Дмитрия Павленко, и Артема Грушко, и юного героя полуфинала Владислава Мартыненко. К перерыву лицевой счет Саликова достиг семи мячей. Впрочем, голкиперы и защита чеховцев в итоге нашли управу на лидера соперника, и после перерыва он не был так результативен.

Кирилл Воронин. Василий Пономарев

После контратаки уральцев и гола Кирилла Воронина отрыв пермяков достиг «+2», но им достойно ответил Александр Котов. Он забил два шикарных гола подряд и заработал на себе удаление. В результате мячом в пустые ворота отметился даже кипер Дмитрий Павленко. Качели продолжались, но два мяча Сергея Кузьмина отправили пермяков на перерыв в роли лидера.

Равная игра продолжалась и в дебюте второго тайма, но затем «Чеховские медведи» предприняли решающий рывок. Отрезок в 12 с хвостиком минут они выиграли со счетом 8:2. В атаке солировали тот же Котов и Дмитрий Корнев, а сзади чудеса творил Артем Грушко, за это время зачехливший семь атак соперника.

Отставание в шесть мячей в середине второго тайма с чеховской командой — это многовато. В оставшееся время пермяки не смогли подобраться ближе чем на «-3». И новым обладателем Кубка России заслуженно стали «Чеховские медведи».

Кубок России. Мужчины. OLIMPBET «Финал четырех»

Полуфиналы

«Зенит» — «Пермские медведи» — 28:31 (17:14)

З: Петров (8)

П: Пономарев (8)

ЦСКА — «Чеховские медведи» — 30:31 (14:12, 27:27)

Ц: Киселев (10), Шишкарев (6)

Ч: К. Котов (8)

Матч за 3-е место

ЦСКА — «Зенит» — 31:27 (15:13)

Ц: Фокин (6), Рудь (6)

З: Климовец (6), Солодовников (6)

Финал

«Пермские медведи» — «Чеховские медведи» — 30:34 (18:17)

П: Саликов (10)

Ч: А. Котов (8), Кулак (6)