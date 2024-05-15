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Сегодня, 21:00

«Главное — детские эмоции». Весенний кубок ФГР — за Долгопрудным и Владикавказом

В Звенигороде прошел Весенний кубок Федерации гандбола России
Антон Бабошин
Корреспондент
Фото Максим Серегин
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Традиционный детский турнир с успехом прошел в Звенигороде.

К хорошему быстро привыкаешь, вот и придуманный всего пару лет назад детский турнир на Кубок ФГР быстро стал доброй традицией. Вслед за Абрау-Дюрсо, Кемеровом и Нижегородской областью его приняло Подмосковье. В начале мая 12 команд из разных уголков России собрались, чтобы определить сильнейших, а еще — найти новых друзей и получить яркие впечатления. По общему мнению, получилось и то, и другое.

Новые друзья

Концепция турнира, единого в двух лицах в зависимости от сезона — Осенний и Весенний кубки ФГР, не менялась с момента проведения первого розыгрыша. Это соревнования для детей того возраста, которые пока не участвуют во всероссийских стартах. При этом на них приглашаются ребята и девчата из городов, где нет профессиональных команд. Чтобы они ощутили вкус крупного турнира, а может, и показали себя на будущее.

— Очень надеемся, что вам всем понравится в ближайшую неделю как соревноваться, так и общаться друг с другом, — сказал на церемонии открытия гендиректор ФГР Лев Воронин. — У тренеров будет возможность обменяться наработанным опытом, а вы, девчонки и мальчишки, обретете здесь новых друзей.

Осенний кубок ФГР среди детских команд. Дружба и улыбки. В гандболе появился новый детский турнир

На этот раз гостеприимным хозяином для участников соревнований выступил парк-отель «Горизонт» неподалеку от Звенигорода — место, неплохо знакомое в мире гандбола. Здесь нередко проводят тренировочные лагеря молодежные сборные России, приезжала сюда и мужская национальная команда. Учитывая очень широкую географию участников турнира, Подмосковье стало оптимальным вариантом. К тому же в «Горизонте» юным гандболистам выделили в распоряжение всю территорию — посторонних на ней не было. И ребята действительно быстро наладили общение. К тому же для многих это был первый подобный выезд.

— По ряду соображений мы не стали организовывать выездных экскурсий, вся развлекательная программа на этот раз была сосредоточена в отеле, — рассказала «СЭ» начальник отдела спортивных мероприятий и специальных проектов ФГР Алина Князева. — В выходной провели мастер-классы, квиз, устроили дискотеку с танцевальным батлом, пока тренеры готовились к финалу.

Но и для тренеров был подготовлен сюрприз — товарищеский матч команд, составленных из наставников и судей.

Фото Максим Серегин

Принципиальные соперники

Но все 12 команд приехали прежде всего за победой. Московская область, Северная Осетия, Новосибирск, Челябинск, Воронеж, Ростовская область и Краснодарский край и даже Сахалин с Амурской областью — география претендентов очень широкая. При этом есть как традиционные для гандбола регионы, так и те, где этот вид спорта развивается совсем недавно. Недостатка в заявках на Весенний кубок, как и на все предыдущие турниры, не было.

— Приятно, что все больше регионов развивают гандбол, — отметила Князева. — Пусть те, кто хотел поучаствовать, но не смог, не расстраиваются. Мы обо всех помним и обязательно будем приглашать на следующие розыгрыши Кубков ФГР.

Пока же те, кто приехал на турнир, сражались с огромным азартом. У мальчиков обратила на себя внимание команда из Амурской области — они раньше не играли с соперниками из других регионов, но на групповом этапе показали высокий уровень игры и стопроцентный результат. Впрочем, дотянуться до трофея им было не суждено — в финале у дальневосточников взяла реванш команда из Долгопрудного. А главным открытием Весеннего кубка стали девчонки из Владикавказа, за которых отчаянно болели и их земляки-мальчишки. Осетинская команда стала только третьей в круговом турнире, но в плей-офф была неудержима. В финале команда из Воронежской области вела с перевесом в семь мячей, но владикавказские гандболистки сумели с помощью тренера Георгия Абаева переломить ход встречи и победить.

Осенний Кубок ФГР. Осенний кубок ФГР — у Краснодарского края и Нижегородской области

Стоит отметить и организацию — финалы, как на топ-уровне, проходили с представлением составов, гимнами, музыкальным оформлением. Большой популярностью пользовались прямые трансляции, да и на трибунах была жара, как на лучших матчах у взрослых.

— После прошлогоднего Весеннего кубка подумалось, что лучше сделать уже не получится, — говорит Князева. — Но как оказалось, это вполне возможно — в Звенигороде было еще веселее и интереснее, пусть и немного в другом формате. Главное — это детские эмоции. Мы получили огромное количество комплиментов по организации и от детей, и от родителей с тренерами. Останавливаться на достигнутом, конечно, не будем. Уже есть ряд задумок на следующий турнир, но пока оставим их в секрете, все увидите сами осенью.

Гандбол
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