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Сегодня, 12:10

«Авангард» нанес «Адмиралу» пятое поражение подряд, Буше оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Авангард» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Дублем за омичей отметился Рид Буше, забросивший решающую шайбу в овертайме. Единственный гол хозяев на счету Кирилла Петькова.

«Авангард» (65 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (39) замыкает таблицу «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Буше — 33 (Спунер), 13:08 — 0:1. Петьков — 2 (бол., Шэн, Чудинов), 27:42 — 1:1. Буше — 34 (Шарипзянов, Ткачев), 62:27 — 1:2.

Вратари: С.В. Иванов — Хомченко (60:10).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (12+18+3+0) — 35 (12+7+13+3).

Судьи: Раминг, Спирин.

8 января. Владивосток. «Фетисов Арена».

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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