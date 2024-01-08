«Авангард» нанес «Адмиралу» пятое поражение подряд, Буше оформил дубль

Сегодня, 12:10
«Авангард» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
Дублем за омичей отметился Рид Буше, забросивший решающую шайбу в овертайме. Единственный гол хозяев на счету Кирилла Петькова.
«Авангард» (65 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (39) замыкает таблицу «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Буше — 33 (Спунер), 13:08 — 0:1. Петьков — 2 (бол., Шэн, Чудинов), 27:42 — 1:1. Буше — 34 (Шарипзянов, Ткачев), 62:27 — 1:2.
Вратари: С.В. Иванов — Хомченко (60:10).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 33 (12+18+3+0) — 35 (12+7+13+3).
Судьи: Раминг, Спирин.
8 января. Владивосток. «Фетисов Арена».