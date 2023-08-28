Сегодня, 15:47
Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов сравнил конференции «Запад» и «Восток».
«Говорить, что проиграли из-за большой конкуренции, — это отговорки, надо было пробиваться. Сделали такой регламент, значит, будем работать и играть так. Если у тебя цель выиграть Кубок, то все равно придется побеждать лучшие команды. Мнений много. Думаю, говорить, что «Запад» сильнее, а «Восток» слабее, неправильно и некорректно. В другой конференции тоже есть хорошие команды и мастеровитые игроки. Можно сказать, что «Запад» плотнее», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне КХЛ ярославцы в регулярном чемпионате заняли 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 68 матчах. В плей-офф «Локомотив» дошел до 2-го раунда, где в 7 матчах уступил будущему победителю турнира московскому ЦСКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
|- : -