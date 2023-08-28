Андронов сравнил конференции «Запад» и «Восток»

Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов сравнил конференции «Запад» и «Восток».

«Говорить, что проиграли из-за большой конкуренции, — это отговорки, надо было пробиваться. Сделали такой регламент, значит, будем работать и играть так. Если у тебя цель выиграть Кубок, то все равно придется побеждать лучшие команды. Мнений много. Думаю, говорить, что «Запад» сильнее, а «Восток» слабее, неправильно и некорректно. В другой конференции тоже есть хорошие команды и мастеровитые игроки. Можно сказать, что «Запад» плотнее», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне КХЛ ярославцы в регулярном чемпионате заняли 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 68 матчах. В плей-офф «Локомотив» дошел до 2-го раунда, где в 7 матчах уступил будущему победителю турнира московскому ЦСКА.