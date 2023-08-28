Педан считает, что СКА должен взять Кубок Гагарина в этом году

Защитник СКА Андрей Педан в день презентации команды перед началом сезона-2023/24 оценил подготовку армейцев к старту чемпионата, а также рассказал, что нужно СКА для победы в Кубке Гагарина.

«Отличная предсезонка, тяжелая. Рабочая атмосфера. Эмоции? Да их особо и нет, когда столько нагрузки. Ожидания? Самые высокие. Должны выигрывать каждую игру и самое основное — взять кубок в этом году. Все соперники готовятся на СКА на 100 процентов, и если раньше в этих турнирах была какая-то раскачка, то здесь уже можно было сравнить с игрой в регулярном чемпионате — все команды играли в оптимальных составах, и уже в такой, не летний хоккей, а более ответственный. Все достойно играли. Уровень турнира — очень высокий. Думаю, нам ничего не надо менять. У нас есть система, которой мы придерживаемся. Надо просто где-то индивидуальные моменты подкрутить и играть на пользу команде, тогда и проблем не будет. В этом году у нас сильный состав, отличный коллектив. Надо набрать ход в регулярке, и в плей-офф уже отталкиваться от своей игры, а не смотреть на соперников. У нас хороший коллектив, в него легко влиться. Все ребята чувствуют себя комфортно», — приводит слова Педан «Спорт День за Днем».

В прошлом сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина СКА дошел до финала Западной конференции, где проиграл будущему обладателю трофея ЦСКА.