«Авангард» на своем льду в Омске встретится с «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 17 ноября. Команды начнут игру на «G-Drive Арена» в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Авангард» — «Адмирал» можно будет на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime, а также с помощью подписки на онлайн-сервис Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.15 мск.

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Адмирал» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Авангард» с 41 баллом располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» — 12-й с 19 очками на Востоке.

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