Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

«Авангард» — «Адмирал»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Авангард» — «Адмирал» в Кинопоиске начнется в 16.15 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
Telegram Дзен

«Авангард» на своем льду в Омске встретится с «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 17 ноября. Команды начнут игру на «G-Drive Арена» в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Авангард» — «Адмирал» можно будет на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime, а также с помощью подписки на онлайн-сервис Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.15 мск.

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Адмирал» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Авангард» с 41 баллом располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» — 12-й с 19 очками на Востоке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
0
Читайте также
Нападающий «Питтсбурга» Малкин должен полмиллиона рублей российской налоговой
«Реал» сообщил о разрыве боковых связок колена у Камавинга
Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Шаров назвал Макдэвида хоккейным Месси

«Спартак» приобрел вратаря «Нефтехимика» Николаева в обмен на Точилкина и денежную компенсацию